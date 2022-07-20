Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Kayserispor , Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor -Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 15:30
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Alanyaspor maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.