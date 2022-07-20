Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Kayserispor , Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor -Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.