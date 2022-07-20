Ankaragücü - Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ankaragücü , Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Anakaragücü ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANAKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.