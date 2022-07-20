Ankaragücü - Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ankaragücü , Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 15:30
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Anakaragücü ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANAKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.