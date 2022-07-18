Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oluyor.
Transferde Anthony Nwakaeme sürprizi! Yeni adresi şaşırttı
Transfer haberi: Trabzonspor'la sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oluyor. Nijeryalı oyuncu ile İngiliz ekibinin ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...
33 yaşındaki yıldız futbolcu, kontrat süresi ve istediği yüksek maaş istediğinden dolayı Fırtına'yla anlaşma sağlayamamıştı.
Daha önce Trabzonspor'a veda eden Anthony Nwakaeme hakkında da konuşan başkan Ağaoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: