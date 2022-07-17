TRANSFER HABERİ: Lisandro Martinez Manchester United'da! İşte bonservis bedeli
İngiltere Ligi takımlarından Manchester United, Ajax'tan Lisandro Martinez'i kadrosuna kattı. United, Arjantinli oyuncu için 57 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.07.2022- 17:25
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Ajax ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Martinez'in sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
Manchester United, bu transfer için Ajax'a 57 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre Ajax'ın 10 milyon euro da bonus kazanma hakkı bulunuyor.