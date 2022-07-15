Manchester United, Christian Eriksen transferini resmi olarak açıkladı.

İngiliz devinden yapılan açıklamada, serbest statüde yer alan Danimarkalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmzasının ardından açıklama yapan Eriksen, "Manchester United, özel bir kulüp ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Old Trafford'da defalarca oynama ayrıcalığı yaşadım ancak bunu Manchester United formasıyla yapmak harika olacak" ifadelerini kullandı.