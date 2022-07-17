Club Brugge - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Belçika Süper Kupa Finali

Club Brugge - Gent Belçika Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler 'Club Brugge - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmayı sürdürürken; Gent - Anderlecht maçına dair merak edilenler detaylar haberimizde...

Belçika Süper Kupa final maçında Club Brugge ile Gent kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya saatler kala futbolseverler, 'Club Brugge - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken Club Brugge - Gent maçının detayları haberimizde...

CLUB BRUGGE - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika Süper Kupa final maçında Club Brugge ile Gent 17 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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