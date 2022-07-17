BENFICA - FULHAM MAÇI CANLI | Benfica - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BENFICA - FULHAM MAÇI CANLI | Benfica - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlık maçlarının ilk haftasında Benfica ile Fulham kozlarını paylaşacak ve futbolseverler için heyecan doruğa çıkacak. Peki Benfica - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Benfica - Fulham maçına dair merak edilen detaylar....

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 14:00