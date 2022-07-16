Tottenham 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tottenham ile Sevilla yenişemedi!
İngiliz ekibi Tottenham ile La Liga temsilcisi Sevilla, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 16:19
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile İspanya La Liga temsilcisi Sevilla, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Tottenham'ın golünü 50. dakikada Harry Kane; Sevilla'nın golünü ise 64. dakikada Ivan Rakitic kaydetti.
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