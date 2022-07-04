WOUT WEGHORST KİMDİR? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi hangi takımlarda oynamıştır? İşte merak edilenler...

Almanya Bundesliga'daki Wolfsburg performansıyla öne çıkan Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst, adı Beşiktaş ile anılmaya başlayınca siyah beyazlı taraftarların yanı sıra sporseverlerin merak ettiği isimlerden oldu. Peki Weghorst kimdir? İşte yanıtı...
WOUT WEGHORST KİMDİR?
Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'nın Borne kentinde dünyaya geldi. 29 yaşındadır. 10 yıldır profesyonel futbolculuk yapıyor. Forvet
hattında performans gösterebiliyor. Şimdilerde İngiltere Championship ekibi Burnley'in bonservisli futbolcusu. Burnley'deki kontratı 2025 yılına kadar
devam ediyor.
Wout Weghorst, futbola doğduğu kentin amatör takımlarından NEO Borne'da başladı. Uzun yıllar bu takımda forma giydikten sonra alt lig ekiplerinden
DETO'ya geçti. 1,97'lik boyu ve yüksek fizik kapasitesiyle kısa sürede üst liglerdeki takımların dikkatini çekmeyi başardı. Sırasıyla Willem, Emmen ve
Heracles Almelo gibi Hollanda'nın alt sıra takımlarında oynadı.
2015-16 sezonunda Heracles formasıyla 39 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandırdı. O dönem 22 yaşında olan futbolcu, büyük takımların radarına
girdi. Onu isteyen takımlar arasında AZ Alkmaar da vardı. 6 Temmuz 2016'da 1,5 milyon Euro bedelle transfer oldu. AZ'deki iki y��llık oyunundan sonra bu kez Bundesliga'nın takibine girdi.