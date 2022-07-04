WOUT WEGHORST KİMDİR? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi hangi takımlarda oynamıştır? İşte merak edilenler...

Türk transfer piyasasında adı geçmeye başladığından itibaren hakkında ayrıntılı araştırmalar için arama motorlarına sorular yazılan Wout Weghorst ile ilgili bilgiler haberimizde... İşte oyuncunun kariyerine ve hayatına dair merak ediler ile bilinmeyenler...

Almanya Bundesliga'daki Wolfsburg performansıyla öne çıkan Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst, adı Beşiktaş ile anılmaya başlayınca siyah beyazlı taraftarların yanı sıra sporseverlerin merak ettiği isimlerden oldu. Peki Weghorst kimdir? İşte yanıtı...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'nın Borne kentinde dünyaya geldi. 29 yaşındadır. 10 yıldır profesyonel futbolculuk yapıyor. Forvet

hattında performans gösterebiliyor. Şimdilerde İngiltere Championship ekibi Burnley'in bonservisli futbolcusu. Burnley'deki kontratı 2025 yılına kadar

devam ediyor.

Wout Weghorst, futbola doğduğu kentin amatör takımlarından NEO Borne'da başladı. Uzun yıllar bu takımda forma giydikten sonra alt lig ekiplerinden

DETO'ya geçti. 1,97'lik boyu ve yüksek fizik kapasitesiyle kısa sürede üst liglerdeki takımların dikkatini çekmeyi başardı. Sırasıyla Willem, Emmen ve

Heracles Almelo gibi Hollanda'nın alt sıra takımlarında oynadı.

2015-16 sezonunda Heracles formasıyla 39 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandırdı. O dönem 22 yaşında olan futbolcu, büyük takımların radarına

girdi. Onu isteyen takımlar arasında AZ Alkmaar da vardı. 6 Temmuz 2016'da 1,5 milyon Euro bedelle transfer oldu. AZ'deki iki y��llık oyunundan sonra bu kez Bundesliga'nın takibine girdi.