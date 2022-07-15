Midtylland - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Danimarka Süper Ligi

Danimarka Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Midtylland sahasında Randers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Midtylland - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Danimarka Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Midtylland ile Randers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Midtylland - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDTYLLAND - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Midtylland - Randers maçı 15 Temmuz Cuma saat 20:00'de oynanacak.