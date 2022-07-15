Honka - Lahti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Finlandiya Ligi

Finlandiya Ligi Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Honka sahasında Lahti'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Honka - Lahti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Finlandiya Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Honka ile Lahti kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Honka - Lahti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HONKA - LAHTI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Honka - Lahti maçı 15 Temmuz Cuma saat 18:00'de oynanacak.