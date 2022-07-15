Geçen Beşiktaş'ta kiralık olarak boy gösteren Miralem Pjanic, sezon sonu itibarıyla Barcelona'ya geri dönmüştü. Bonservisi Katalan devinde olan yıldız futbolcu, teknik direktör Xavi'nin gözüne girmeyi başardı. İşte detaylar...

Barcelona'da gelecek sezon planlamalarında yer almayan ve geleceği merak konusu olan Miralem Pjanic'te flaş bir gelişme yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş 'taki kiralık döneminin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, Katalan ekibinin sezon öncesi antrenmanlarında dikkatleri çekmeyi başardı.

Barcelona'da yolların ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Pjanic, beklentilerin aksine antrenmanlarda performansı ve tavırlarıyla antrenörlerin beğenisini topladı.

Kendisine verilen programları özveri ile yapmaya çalışan Pjanic ise kendisine gösterilen yakınlıktan ve teknik direktör Xavi'nin yardımcıları ile diyaloğundan oldukça memnun.

Kampa çağrılacak

Başarılı performanslarının ardından Pjanic, Barcelona'nın Amerika kampına çağrılacak ve oynanacak maçlarda kendisini kanıtlaması için forma şansı bulacak.

Tecrübe, yetenek ve koşullar

Barcelona gelişmelere rağmen iyi bir teklif gelmesi halinde Pjanic yollarını ayırmayı düşünüyor. Ancak tecrübesi, yeteneği ve kulübün durumu göz önüne alındığında kalması halinde takıma katkı sağlayabileceği de planlar arasında yer almaya başladı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.