2022 Dünya Kupası'yla birlikte bir dönem sona eriyor! İşte Dünya Kupası'nda son kez boy gösterecek yıldızlar

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası heyecanla bekleniyor... 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek dev organizasyonda; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez, Robert Lewandowski ve daha birçok dünya yıldızı bu turnuvada son kez boy gösterebilir. İşte o futbolcular, ülkeleri ve yaşları... (Derleyen: Mehmet Göksel TAŞOVA)

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 12:33