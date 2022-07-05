Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu. 25 yaşındaki sağ bek, İtalyan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Zeki Çelik, "Böylesine büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum. Asla pes etmem. Beni her zaman sahada mücadele ederken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

İşte Roma'nın Zeki Çelik'i paylaştığı video:

LILLE'DEN ZEKİ'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Fransız ekibi Lille de sosyal medya hesabından Zeki Çelik'e teşekkür etti.

ZEKİ ÇELİK: GURURLU BİR ŞEKİLDE VEDA EDİYORUM

Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, Lille taraftarlarına bu mesajla veda etti.