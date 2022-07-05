Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu. 25 yaşındaki sağ bek, İtalyan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Zeki Çelik, "Böylesine büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum. Asla pes etmem. Beni her zaman sahada mücadele ederken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
İşte Roma'nın Zeki Çelik'i paylaştığı video:
🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Zeki Celik 🐺🇹🇷— AS Roma English (@ASRomaEN) July 5, 2022
The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!
We are also proud to continue assisting in the search for missing children worldwide. 🙏
#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9kW1EL8Jma
LILLE'DEN ZEKİ'YE TEŞEKKÜR
Öte yandan Fransız ekibi Lille de sosyal medya hesabından Zeki Çelik'e teşekkür etti.
🔴 Zeki Çelik rejoint l'AS Rome.— LOSC (@losclive) July 5, 2022
Merci @mzekicelik17 ❤
ZEKİ ÇELİK: GURURLU BİR ŞEKİLDE VEDA EDİYORUM
Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, Lille taraftarlarına bu mesajla veda etti.