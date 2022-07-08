TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'ya Nottingham Forest ve Fulham talip oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Yusuf Yazıcı için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest ve Fulham devreye girdi. Milli futbolcunun son olarak oynadığı CSKA Moskova satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Fransa'dan ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'ya flaş iki transfer teklifi geldi. Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest ve Fulham Yusuf Yazıcı transferini bitirmek için yarış halinde. CSKA Moskova'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Yazıcı, sezonun bitmesinin ardından Lille'e geri dönmüştü. Yeni sezonda Lille milli oyuncuyu kadroda düşünmezken Yusuf'un nereye gideceği merak konusu.

The Sun haberine göre; Nottingham Forest ile Fulham, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışıyor.

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.