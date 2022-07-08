Manchester United'da Ronaldo belirsizliği! Kamp kadrosunda...

Erik ten Hag ile yeni sezona hazırlanan Manchester United'da Ronaldo belirsizliği sürmeye devam ediyor. Tayland'a kampa girecek olan ManU'da Portekizli yıldız kafilede yer almadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 16:28