Manchester United'da Ronaldo belirsizliği! Kamp kadrosunda...
Erik ten Hag ile yeni sezona hazırlanan Manchester United'da Ronaldo belirsizliği sürmeye devam ediyor. Tayland'a kampa girecek olan ManU'da Portekizli yıldız kafilede yer almadı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 08.07.2022- 16:28
ESPN'de yer alan haberde, bugün sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Tayland'a gidecek Manchester United'ın kamp kadrosunda Cristiano Ronaldo'nun yer almayacağı belirtildi.
İngiliz basınında daha önce yer alan haberlerde, yıldız oyuncunun antrenmanlarda yer almama sebebin ailevi sorunlar olduğu ifade edilmişti.
Tayland'da Liverpool'la hazırlık maçı oynayacak Manchester United, sonrasında Avustralya'ya gidecek ve burada Melbourne Victory, Crystal Palace ve Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Ronaldo, 38 maçta süre alırken 24 gol ve 3 asist kaydetti.