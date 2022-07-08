Geçtiğimiz sezon Ferhat Gündoğdu yerine MHK Başkanı görevini üstlenen Sabri Çelik, yeniden MHK Başkanı oldu. Sabri Çelik ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik kaç yaşında? Nereli? Kurulunda kimler var?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda MHK'nin başkan ve üyelerini belirledi. Peki MHK Başkanlığı'na getirilen Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:



1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)

2. MURAT ILGAZ

3. AYNUR AYSUN AKAR

4. BAKİ TUNCAY AKKIN

5. AHMET İBANOĞLU

6. AYTEKİN DURMAZ

7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU

8. İSMAİL KÖSE

9. BÜLENT GÖKÇÜ

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.