Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Manchester City'e giden Erling Haaland'ın yerini çabuk doldurdu. Sarı-siyahlı takım, Ajax'tan Sebastien Haller'i kadrosuna kattığını ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Transfer haberleri

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, takımdan ayrılacak Manchester City'e giden Erling Haaland'ın yerini doldurdu.

Alman ekibi, Ajax'ın forveti Sebastien Haller'i kadrosuna kattığını ve Fildişi Sahilli yıldızla 4 yıllık mukavele imzalandığını açıkladı.

Dortmund'un kasasından bu transfer için 31 milyon Euro çıkacağı öğrenildi.

28 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 43 maça çıkarken 34 gol, 9 asistlik performans göstermişti.