Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, takımdan ayrılacak Manchester City'e giden Erling Haaland'ın yerini doldurdu.
Alman ekibi, Ajax'ın forveti Sebastien Haller'i kadrosuna kattığını ve Fildişi Sahilli yıldızla 4 yıllık mukavele imzalandığını açıkladı.
Dortmund'un kasasından bu transfer için 31 milyon Euro çıkacağı öğrenildi.
28 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 43 maça çıkarken 34 gol, 9 asistlik performans göstermişti.
Borussia Dortmund hat @HallerSeb verpflichtet. Der 28-jährige Stürmer wechselt vom @AFCAjax zum #BVB, wo er einen bis 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben hat. ✍️— Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022
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