Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da geçiren Vedat Muriqi, İtalya'ya geri dönmüştü.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu
Transfer haberi: Adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu. Kosova basınında yer alan habere göre, tecrübeli golcü Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer oluyor. İşte sözleşme detayları...
Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Vedat Muriqi'in Lazio'ya geri döndüğünü açıklamıştı.
fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün derlediği habere göre Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla daha ısrarcı olduğu Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.