TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu

Transfer haberi: Adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu. Kosova basınında yer alan habere göre, tecrübeli golcü Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer oluyor. İşte sözleşme detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2022- 16:00