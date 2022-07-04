Joshua King kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe transfer gündeminde uzun süredir adı geçen Joshua King, futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Joshua King'in hayatı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Joshua King kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 17:00