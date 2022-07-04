Fenerbahçe transfer hedefi Norveçli forvet Joshua King sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Joshua King'in kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Joshua King kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?
JOSHUA KING KİMDİR?
Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelmiştir. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabilmektedir. Sağ ayağını kullanmaktadır. Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giymiştir. Joshua King şuan bonservissizdir. Kariyerinde çıktığı 366 maçta 79 gol 45 asist yapmıştır.