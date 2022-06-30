İtalya Serie A takımı Roma transferde harekete geçti. Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Roma 25 yaşındaki sağ bekin transferi için Lille'e 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

2018'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan 25 yaşındaki sağ bek, Fransız temsilcisinde 143 maçta 8 gol ile 14 asist yaptı ve 22 gole katkı sağladı.

İşte Gianluca Di Marzio'nun o haberi...