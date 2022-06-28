Son dakika transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernandinho, futbola başladığı Atletico Paranaense ile sözleşme imzaladı.

Atletico Paranaense Kulübü, 37 yaşındaki Fernandinho ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine ülkesinin Atletico Paranaense takımında başladı. 2005'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan Fernandinho, 2013'te ise Manchester City'ye imza attı.

Manchester City'de görev aldığı 9 sezonda 383 maça çıkan Fernandinho, 26 gol kaydetti. 17 yıl sonra ülkesine dönen Brezilyalı futbolcu, İngiltere kariyerinde 6 Lig Kupası, 5 Premier Lig, birer Federasyon Kupası ve Community Shield olmak üzere 13 kupa zaferi yaşadı.