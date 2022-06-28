Getafe'de forma giyen Enes Ünal, geride kalan sezonda çıktığı 37 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırıp bir de asist kaydederek dikkat çeken bir performansa imza atmıştı. Piyasa değerini katlayan milli futbolcuyla ilgili olarak İspanyol basını tarafından ortaya atılan son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

VLAHOVIC'İN YEDEĞİ ENES ÜNAL!

COPE adlı radyo kanalı, resmi internet sitesinden paylaştığı özel haberinde Juventus'un Dusan Vlahovic'in yedeği olarak düşündüğü 25 yaşındaki santrforun durumunu sorduğunu duyurdu. Golcü oyuncu için talep edilen bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtilirken Serie A devinin bu kadar yüksek bir ödeme yapmak istemediği kaydedildi.