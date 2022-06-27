Önder Karaveli Eskişehirspor’a mı gidiyor?
Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde taraflı tarafsız herkes tarafından çok sevilen Önder Karaveli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Karaveli'nin Eskişehirspor kutlamalarına katılması yeni sezonda hoca olarak takımın başında mı olacak söyletilerini arttırdı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2022- 11:19
Eskişehirspor'un 57'inci yaş kutlamalarına katılan ve taraftarlarla fotoğraf çekinen Önder Karaveli, 'siyah-kırmızlı futbol takımının yeni teknik patronu olacak' iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş futbol takımının önceki sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Kaaveli, başarılı bir grafik çizmiş fakat yerine Fransız teknik direktör Valérien Alexandre Ismal getirilmişti.
Söz konusu bir anlaşmanın kulüp tarafından kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor.