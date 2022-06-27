Önder Karaveli Eskişehirspor’a mı gidiyor?

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde taraflı tarafsız herkes tarafından çok sevilen Önder Karaveli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Karaveli'nin Eskişehirspor kutlamalarına katılması yeni sezonda hoca olarak takımın başında mı olacak söyletilerini arttırdı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 11:19