Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Offlar

Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Off final turunda heyecan devam ediyor. Kosta Rika ve Yeni Zelanda final maçında karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kosta Rika - Yeni Zelanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Offlar finalinde heyecan devam ediyor. Kosta Rika ile Yeni Zelanda kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSTA RİKA - YENİ ZELANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı 14 Haziran Salı günü saat 2100'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.