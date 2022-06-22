Ümit Karan Uşakspor'dan ayrıldı
Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı. Karan'ın Erzincanspor ile anlaşması bekleniyor.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.06.2022- 16:52
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ümit Karan'ın sözleşmesinin, karşılılık anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Görevde olduğu sürece genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.