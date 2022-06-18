Sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City'de tamamlayan Ozan Kabak'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.
Bild'de yer alan haberde Nice'in, Ozan Kabak için Schalke'ye 6 milyon Euro teklif ettiği ifade edilirken Alman ekibinin 8 milyon Euro istediği ifade edildi. Görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekilirken anlaşmanın kısa sürede tamamlanamayabileceği kaydedildi. Schalke'ye 2018/19 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Ozan Kabak, bu sezon başında Norwich'e kiralanmıştı.
Norwich City'de 13 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, gol veya asist kaydedemedi.
TRANSFER HABERİ - Ozan Kabak Schalke 04’ten ayrılıyor! Yeni adresi…
Transfer haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor. Bild'in haberine göre genç savunmacı için Fransız ekibi Nice devreye girdi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 18.06.2022- 15:56
Sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City'de tamamlayan Ozan Kabak'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.