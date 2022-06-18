Transfer haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor. Bild'in haberine göre genç savunmacı için Fransız ekibi Nice devreye girdi. İşte detaylar...

Sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City'de tamamlayan Ozan Kabak'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.



Bild'de yer alan haberde Nice'in, Ozan Kabak için Schalke'ye 6 milyon Euro teklif ettiği ifade edilirken Alman ekibinin 8 milyon Euro istediği ifade edildi. Görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekilirken anlaşmanın kısa sürede tamamlanamayabileceği kaydedildi. Schalke'ye 2018/19 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Ozan Kabak, bu sezon başında Norwich'e kiralanmıştı.



Norwich City'de 13 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, gol veya asist kaydedemedi.