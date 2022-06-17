TFF istifa çağrısını yineledi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'n ardından başkanlığa Mehmet Büyükekşi seçildi. Seçilmesinin ardından başkan Büyükekşi tüm kurullara istifa çağrısı yaparken, bu çağrı federasyon tarafından yinelendi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada federasyon bünyesindeki tüm kurumların istifasını isteyen Mehmet Büyükekşi, adaylık sürecinin başında "güven, adalet ve şeffaflık" ilkeleriyle yola çıktığını belirterek,"Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı, şahsım ve yönetim kuruluna güvendiğinizi oylarınızla ortaya koydunuz ve birlikte başarmanın yolunu açtınız." dedi.

"Allah'tan başkasından korkmam" ifadesini kullanan Büyükekşi, "Siz de göreceksiniz bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Allah'tan başkasından korkmam. Zaten bir aydan beri bunu gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz." diye konuştu.

Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara getireceklerini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz."

TFF İSTİFA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Federasyon yaptığı açıklamayla, "Federasyon başkanımızın çağrısıyla bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur. Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.