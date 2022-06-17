Doğucan Haspolat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Doğucan Haspolat'ın kariyeri ve bilinmeyenleri...

Son dakika haberleri... Doğucan Haspolat'ın Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transferinin ardından sporseverler, oyuncuyla ilgili detaylı bilgiler elde etmek için özellikle arama motorlarına sorular yazıyor... Oyuncuyla ilgili en çok merak edilen konular ise kaç yaşında olduğu, nerede doğduğu ve kariyerinde hangi takımların dormalarını giydiği... Trabzonspor'un yeni transferi Doğucan Haspolat'ın hayatına merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 15:50