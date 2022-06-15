Futbolda tarihi anlaşma! Kadın futbolcular erkeklerle aynı ekonomik şartlara sahip oldu
İspanya Futbol Federasyonu'ndan, dikkat çeken bir hamle geldi. Buna göre, milli kadın futbolcuların erkekler ile aynı ekonomik şartlara sahip olmaları için bir anlaşma imzalandı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2022- 10:07
"Futbol dünyasında öncü olan muhteşem bir anlaşma yaptık. Tarihi bir gün." diyen Rubiales, futbolda kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitsizliğin önüne geçtiklerini vurguladı.
Ntvspor'da yer alan habere göre, Rubiales, "Milli erkek futbolcular sözleşmelerine çok benzer bir anlaşma ve adil olmanın da ötesinde bazı maddeleri var. Kadın futbolcuları teşvik etmeliyiz. Kadın ve erkek futbolu arasındaki mesafeyi yavaş yavaş kapatmak ve kadın futboluna daha fazla kaynak aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Henüz maaşlara yansımayan, sadece prim ve imaj gelirlerinin eşitlendiği anlaşmayla birlikte milli kadın futbolcuların gelirlerinin bu yıldan itibaren yüzde 20 artış göstereceği ve bu artışın 2027'de yüzde 80'e kadar ulaşacağı belirtildi.
Önümüzdeki iki Dünya Şampiyonası ile iki Avrupa Şampiyonasını kapsayacak anlaşma töreninde Milli Kadın Futbol Takımı'nın bazı futbolcuları da hazır bulundu.