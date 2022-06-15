Futbolda tarihi anlaşma! Kadın futbolcular erkeklerle aynı ekonomik şartlara sahip oldu

İspanya Futbol Federasyonu'ndan, dikkat çeken bir hamle geldi. Buna göre, milli kadın futbolcuların erkekler ile aynı ekonomik şartlara sahip olmaları için bir anlaşma imzalandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 10:07