Sao Tome - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Sao Tome sahasında Nijerya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sao Tome - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sao Tome - Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor Sao Tome ile Nijerya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sao Tome - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAO TOME - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sao Tome - Nijerya maçı 13 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.