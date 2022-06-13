Avustralya 0-0 Peru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı!

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off finalinde Avustralya ile Peru karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle biterken, penaltıları 5-4 kazanan Avustralya Katar biletini kapan taraf oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 00:41