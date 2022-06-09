Lesotho - Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lesotho - Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lesotho - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LESOTHO - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lesotho - Fildişi Sahili maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.