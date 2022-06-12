Makedonya - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Makedonya sahasında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Makedonya - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Makedonya - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Makedonya ile Cebelitarık kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Makedonya - Cebelitarık maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAKEDONYA - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Makedonya - Cebelitarık maçı 12 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.