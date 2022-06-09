Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Professional Footballers Association tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
PFA tarafından verilen ödüllerde İngiltere Premier Lig'de yılın 11'i şöyle oluştu:
"Alisson, Cancelo, Van Dijk, Rüdiger, Alexander-Arnold, De Bruyne, Thiago, Bernardo Silva, Salah, Mane, Ronaldo."
Muhammed Salah PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı!
Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Professional Footballers Association tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.06.2022- 22:20
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.