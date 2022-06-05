Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Portekiz ile İsviçre UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken;Portekiz - İsviçre maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Portekiz - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Portekiz - İsviçre kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - İsviçre maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PORTEKİZ: Costa; Cancelo, Pepe, Pereira, Guerreiro; Silva, Neves, Fernandes; Jota, Ronaldo, Leao

İSVİÇRE: Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Rodriguez; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Zuber; Okafor, Seferovic