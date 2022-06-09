Gine Bissau - Mauritius Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gine Bissau ile Mauritius Adaları karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GINE BISSAU - MAURITIUS ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Benin - Mozambik maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.