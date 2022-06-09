Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Gine Bissau ile Mauritius Adaları Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

Gine Bissau - Mauritius Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gine Bissau ile Mauritius Adaları karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GINE BISSAU - MAURITIUS ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benin - Mozambik maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.