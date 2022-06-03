Fransa - Danimarka canlı anlatım (Fransa - Danimarka CANLI İZLE)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransa sahasında Danimarka'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Fransa - Danimarka maçının canlı anlatımı haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 23:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022- 23:00