Zambiya - Komorlar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Zambiya sahasında Komorlar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Zambiya - Komorlar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zambiya - Komorlar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Zambiya ile Komorlar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Zambiya - Komorlar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZAMBİYA - KOMORLAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zambiya - Komorlar maçı 7 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.