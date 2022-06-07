Yeşil Burun - Togo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Yeşil Burun sahasında Togo'yu konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeşil Burun - Togo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeşil Burun - Togo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Yeşil Burun ile Togo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yeşil Burun - Togo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YEŞİL BURUN - TOGO FASO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeşil Burun - Togo maçı 7 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.