Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya sahasında İngiltere'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İngiltere maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz

İngiltere: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane, Grealish