İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Macaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Macaristan maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

İTALYA - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Raspadori

Macaristan: Gulacsi; Lang, Orban, Atilla Szalai; Nego, A. Nagy, Schafer, S. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai