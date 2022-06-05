Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

Milletler Ligi'nde 2. galibiyetinin ardından ligin 4. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olarak Bulgaristan'ı 3-0 yenerek bir galibiyet daha elde etmiş oldu. FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son maçında mücade edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın maçının detayları araştırılmaya başladı. İşte 'Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 16:00