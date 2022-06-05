UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Portekiz - İsviçre kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ:
Portekiz: Patricio, Cancelo, Pepe, Danilo, Mendes, William Carvalho, Otavio, Neves, Bruno, Jota, Ronaldo
İsviçre: Kobel, Mbabu, Frei, Schar, Rodriguez, Sow, Xhaka, Steffen, Shaqiri, Vargas, Seferovic
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz - İsviçre maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te başladı ve ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.