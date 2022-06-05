UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. A Ligi 2. Grup maçında Portekiz ile İsviçre kozlarını paylaştı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım 4-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri William Carvalho, Cristiano Ronaldo (2) ve Cancelo kaydetti.

Portekiz ile İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında kozlarını paylaştı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Orel Grinfeld düdük çaldı.

Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri William Carvalho, Cristiano Ronaldo (2) ve Cancelo kaydetti.

Bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini alan Portekiz 4 puana yükseldi averajla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz puanla tanışamayan İsviçre ise son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Çekya sahasında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Çekya 4 puanla ikinci, İspanya 2 puanla 3. sırada bulunuyor.