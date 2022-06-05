Kosova - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile Yunanistan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosova - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KOSOVA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kosova - Yunanistan maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
KOSOVA - YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
KOSOVA: Muric; Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Berisha, Loshaj, Idrizi; Zhegrova, Muriqi, Rashica
YUNANİSTAN: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bouchalakis, Kourbelis; Limnios, Bakasetas, Masouras; Giakoumakis