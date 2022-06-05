Kosova - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Kosova ile Yunanistan UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Kosova - Yunanistan maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Kosova - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile Yunanistan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosova - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Yunanistan maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

KOSOVA - YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KOSOVA: Muric; Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Berisha, Loshaj, Idrizi; Zhegrova, Muriqi, Rashica

YUNANİSTAN: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bouchalakis, Kourbelis; Limnios, Bakasetas, Masouras; Giakoumakis