İsveç - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

İsveç ile Norveç UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; İsveç - Norveç maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsveç - Norveç kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsveç - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Norveç maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

İSVEÇ - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İSVEÇ: Olsen; Krafth, Starfelt, Nilsson, Augustinsson; Forsberg, Karlstrom, Olsson; Kulusevski, Isak, Claesson

NORVEÇ Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Aursnes; Thorsby, Berge, Odegaard, Elyounoussi; Haaland