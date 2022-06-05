Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Güney Kıbrıs ile Kuzey İrlanda UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda maçı 5 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.