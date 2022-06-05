Çekya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Çekya ile İspanya UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken;Çekya - İspanya maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Çekya - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çekya - İspanya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çekya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - İspanya maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak ve S Sport 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

ÇEKYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÇEKYA: Vaclik; Krejci, Zima, Brabec; Coufal, Soucek, Sadilek, Zeleny; Jankto, Kuchta, Hlozek

İSPANYA: Simon; Carvajal, D. Llorente, P. Torres, Alba; Gavi, Rodri, Koke; F. Torres, Morata, Sarabia