Galler - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Galler ile Ukrayna, Dünya Kupası Elemeleri'nin play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Galler - Ukrayna maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Galler - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Ukrayna, play-off final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galler - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Ukrayna maçı 5 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak ve maçın galibi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Galler - Ukrayna maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

GALLER - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

GALLER:

Hennessey; Rodon, Ampadu, Davies; Roberts, Ramsey, Allen, Williams; Wilson, Bale, James

UKRAYNA:

Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov